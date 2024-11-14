Диверсанты получили вторые пожизненные сроки за вторжение в Брянскую область

Второй Западный окружной военный заочно назначил пожизненное лишение свободы лидеру запрещённого в России террористического «Русского добровольческого корпуса» Денису Капустину* и актеру Кириллу Канахину* за преступления при нападении на Брянскую область в марте 2023 года.

Суд назначил им наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии особого режима с отбыванием первых восьми лет наказания в тюрьме, штрафами в размере 2,5 и 2 млн руб. соответственно и запретом администрировать интернет-ресурсы на четыре года.

Такое решение было принято с учетом ранее вынесенных им приговоров, уточнил «Интерфакс». Ранее Капустин* и Канахин* уже были осуждены в России по обвинению госизмене и других преступлениях, связанных с их участием в боевых действиях на стороне Украины.

Предполагается, что срок наказания осужденным будет исчисляться с момента их задержания на территории РФ либо экстрадиции в Россию.

*признан в РФ иноагентом и внесен в список террористов и экстремистов

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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