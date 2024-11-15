Кировский подросток попал под уголовку за диверсию на железной дороге

Подросток готовил поджог оборудования на железной дороге в Кировской области и стал фигурантом уголовного дела. Его обвинили в покушении на диверсию по заданию Украины, сообщила пресс-служба Следственного комитета.

По версии следствия, 16-летний местный житель согласился за плату поджечь два шкафа сигнализации, централизации и автоматической блокировки главных путей кировского участка магистрали. В случае поломки этого оборудования поезда могли столкнуться и сойти с рельсов. Подростка удалось задержать до того, как транспортной инфраструктуре был причинен ущерб.

«Молодой человек действовал по заданию украинских спецслужб, задержан на месте преступления. У подозреваемого обнаружены и изъяты предметы для изготовления самодельных зажигательных устройств и переписка с украинскими спецслужбами. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ (покушение на диверсию)», – говорится в сообщении.

Суд арестовал подростка на время следствия.

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Киров, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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