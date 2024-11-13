В Нижнем Тагиле ФСБ поймала проукраинского диверсанта, планировавшего теракт

В Нижнем Тагиле ФСБ смогла предотвратить теракт и поймать его исполнителя – проукраинского диверсанта. Как сообщает центр общественных связей ФСБ РФ, 27-летний россиянин, являвшийся членом запрещенной на территории РФ организации, за денежное вознаграждение планировал осуществить террористический акт на расположенной в городе Нижний Тагил электрической подстанции, обеспечивающей энергоснабжение одного из предприятий ВПК региона и инфраструктуру объектов Свердловской железной дороги.

«У него обнаружены и изъяты предметы для изготовления самодельных зажигательных устройств и средства коммуникации с перепиской в… Telegram с украинскими спецслужбами», – отмечается в релизе.

Следственным подразделением УФСБ России по Свердловской области возбуждено и расследуется уголовное дело о приготовлении к теракту. Злоумышленник арестован, дал признательные показания.

Напомним, на прошлой неделе бывший сотрудник УВЗ получил 16 лет заключения за продажу военных секретов Украине. Лишилась свободы и его супруга, также уличенная в шпионаже в пользу ВСУ.

Екатеринбург, Елена Васильева

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