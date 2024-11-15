В Кузбассе две чиновницы попались на махинациях с соцвыплатами

Две чиновницы комитета соцзащиты населения Кемеровской области – Кузбасса задержаны за мошенничество с социальными выплатами. Следователи обвинили фигурантов в присвоении 2,5 млн рублей.

По версии следствия, не позднее марта 2023 года бывшие зампредседателя и главный специалист комитета по фиктивным документам получили соцвыплату в 2,5 млн рублей. Деньги выделили из бюджета по социальным контрактам на развитие предпринимательства с местными жителями, которые не намеревались заниматься бизнесом.

«Фигуранты распорядились ими по своему усмотрению. Обвиняемые задержаны. В жилищах фигуранток и по месту работы изъята документация. Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – рассказали в управлении Следственного комитета по региону.

Расследование ведется по восьми эпизодам мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Следователи также дадут оценку действиям получателей денежных средств.

В Москве задержаны заместители министра энергетики РФ Анатолий Яновский и Сергей Мочальников. Чиновников подозревают в крупном мошенничестве при ликвидации угольных шахт.

Кемерово, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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