Силовики задержали ещё одного замминистра энергетики РФ

Сотрудники правоохранительных органов доставили в полицию заместителя министра энергетики РФ Сергея Мочальникова. Чиновник подозревается в крупном мошенничестве во время ликвидации угольных шахт, по которому ранее был задержан бывший замминистра Анатолий Яновский, передает «Интерфакс» со ссылкой на источники в силовых структурах.

Как уточняется, с Мочальниковым ведутся следственные действия.

Как ожидается, следователи в ближайшее время предъявят чиновникам обвинения и обратятся в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

Уголовное дело расследуется по статьям 159 УК РФ (мошенничество) и 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Москва, Светлана Антонова

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