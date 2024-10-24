Бывший замминистра энергетики РФ задержан за мошенничество

Экс-замминистра энергетики РФ Анатолий Яновский задержан в Москве по делу о мошенничестве. Об этом сообщают источники в правоохранительных органах. По месту жительства подозреваемого проводятся оперативные мероприятия. Сам Яновский доставлен к следователю, по итогам допроса будет решаться вопрос о мере пресечения.

Уголовное дело расследует МВД России. Как утверждает «Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники, уголовное дело связано с махинациями в угольной отрасли, ранее арестованные фигуранты дали показания на бывшего чиновника.

Напомним, что о задержании Яновского стало известно сегодня.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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