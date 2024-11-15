В Новочебоксарске 19 детей отравились в школьной столовой

Прокуратура и Следственный комитет организовали проверку по факту массового отравления в школьной столовой в Новочебоксарске в Чувашии. 19 человек обратились за помощью к медикам, трех положили в больницу.

ЧП случилось в городской школе №4. По данным Роспотребнадзора, зарегистрированы 19 случаев отравления, все – среди учеников. Трех детей госпитализировали. В прокуратуре республики сообщили, что к медикам обращались ученики и учителя. На месте происшествия выехали специалисты СКР и Роспотребнадзора.

Столовую временно закрыли. Специалисты проверяют санитарно-эпидемиологическое состояние помещения столовой, организацию питания и компанию-поставщика продуктов. Роспотребнадзор взял пробы продукции пищеблока и начал обследовать персонал.

На Камчатке после обеда в школьной столовой в больницу попали 35 детей. Россельхознадзор нашел сальмонеллу в яичной смеси, которую использовали для приготовления блинов.

Новочебоксарск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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