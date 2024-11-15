В Абхазии грузовик протестующих протаранил ворота парламента

В Абхазии протестующие прорвались на территорию парламента. Начались столкновения демонстрантов с силовиками.
Участники акции бросали в правоохранителей пластиковые и стеклянные бутылки, яйца и доски. Затем они на грузовике протаранили часть ограждения территории парламента.
Для борьбы с беспорядками власти Абхазии привлекли военных, а также усилили охрану комплекса правительственных зданий, в том числе и здания парламента республики.
Протестующие выступают против ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Согласно документу, подписанному в конце октября, российские компании могут реализовывать на территории Абхазии свои инвестиционные проекты.
Сухуми, Зоя Осколкова
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