В Абхазии протестующие заблокировали трассу и перекрыли мосты

В Абхазии вспыхнули массовые акции протеста после задержания нескольких оппозиционеров. Демонстранты перекрыли республиканскую дорогу и два моста.

Президент Абхазии Аслан Бжания провел экстренное заседание Совбеза страны в связи с массовыми протестами в Сухуме. Беспорядки начались после задержания четырех человек, которые попытались напасть на депутата абхазского парламента после внеочередной сессии.

Местные СМИ сообщили, что задержанные оппозиционеры выступали против ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Согласно документу, подписанному в конце октября, российские компании могут реализовывать на территории Абхазии свои инвестиционные проекты.

Протестующие собрались у здания Службы государственной безопасности, пробовали штурмовать ворота и перекрыли Гумистинский мост. К зданию президента Абхазии пригнали военную технику.

Сухуми, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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