В Горловке 10 человек пострадали при атаке дрона на маршрутку

Украинские боевики атаковали с помощью дронов и обстреляли Горловку в ДНР. Один беспилотник сбросил бомбу на крышу маршрутки и ранил 10 человек.

Маршрутка ехала по улице Жукова, когда дрон сбросил на транспорт взрывное устройство. Первоначально сообщили о шести пострадавших, позже число раненых увеличилось до 10 человек, сообщил глава городского округа Иван Приходько.

Обстрелом повреждены линии электропередач. В результате без света остались поселок станции Никитовка, поселок Зайцево, поселок Стальсбыт, поселок шахты им. Н. А. Изотова, жилой массив «Комсомолец», поселок Химик, жилой массив «Строитель», микрорайон «Квартал 245», поселок Короленко, поселок Гольмовский.

Ранее 12 мирных жителей пострадали во время обстрела центра Горловки кассетными боеприпасами.

Горловка, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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