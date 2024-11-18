Житель Мариуполя призывал к насилию над русскими

Сотрудники ФСБ и Росгвардии задержали жителя Мариуполя, распространявшего экстремистские материалы через мессенджер. Подозреваемый призывал к насилию над русскими людьми, сообщила пресс-служба УФСБ по Донецкой Народной Республике.

По данным силовиков, подозреваемый зарегистрировался в одном из мессенджеров и организовал публичный чат. Там мужчина неоднократно призывал к насилию над людьми по национальному признаку – под удар должны были попасть граждане России.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности». Оперативники УФСБ продолжают проверять публикации в соцсетях на нарушение законов.

В Смоленской области задержали уроженца Украины, который призывал к убийствам военнослужащих России и Белоруссии.

Мариуполь, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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