В Смоленской области задержали украинца за призывы к убийствам русских солдат

В Смоленской области задержали уроженца Украины, который призывал к убийствам военнослужащих России и Белоруссии. Об этом сообщает региональное управление ФСБ.

«Оперативниками УФСБ России по Смоленской области выявлен 43-летний уроженец Украины, придерживающийся националистических взглядов. Мужчина призывал к совершению насильственных действий в отношении военнослужащих России и Белоруссии, а также их физическому уничтожению», – говорится в сообщении.

Украинец стал фигурантом уголовного дела по ч. 2 ст. 280 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности).

В ФБС добавили, что мужчина состоял в сообществах, подконтрольных украинским спецслужбам, которые привлекали россиян к совершению диверсий.

Смоленск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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