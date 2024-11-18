В Якутске служебный автомобиль врезался в самолет с пассажирами

Автомобиль наземной службы врезался в самолет AH-26-100 в аэропорту Якутска. На самолете осталась вмятина, но находившиеся на борту пассажиры не пострадали, сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

ЧП случилось с самолетом АО «Авиакомпания «Полярные авиалинии». После столкновения со спецавтотранспортом наземного обслуживания на борту образовалась вмятина. Лакокрасочное покрытие повреждено в районе 4-го шпангоута.

«Прокуратура организовала проверку. На борту находилось 35 пассажиров, из них трое – несовершеннолетние. Пострадавших нет. Предварительно, причиной авиационного события является вина сотрудников наземной службы аэропорта», – говорится в сообщении.

Подобное происшествие уже случалось в аэропорту Якутска в середине апреля. Автомобиль служб аэропорта врезался в самолет, который готовили к отправке в Китай.

Якутск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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