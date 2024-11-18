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Понедельник, 18 ноября 2024, 20:15 мск

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ВСУ снова нанесли удар по пассажирскому автобусу в Белгородской области

Вооруженные формирования Украины вновь атаковали с помощью дронов движущиеся автомобили и пассажирский автобус в Белгородской области. Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, в результате ударов несколько человек получили ранения.

В частности, как уточнил губернатор, на участке автодороги Никольское – Ясные Зори дрон нанёс удар по пассажирскому автобусу. «Ранен водитель. Пострадавшего со слепым осколочным ранением ноги бригада СМП доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается», – пояснил он.

В селе Никольское Белгородского района украинский беспилотник атаковал «ГАЗель». «В результате атаки ранен мужчина. Бойцы отряда «БАРС» оперативно доставили его в местную амбулаторию, где врачи диагностировали у мужчины слепые осколочные ранения голени и стопы. Для продолжения лечения его направят в городскую больницу №2 г. Белгорода», – отметил Гладков.

По его словам, в районе посёлка Красная Яруга FPV-дрон атаковал движущийся легковой автомобиль. «Ранен водитель. Мужчине оказали медицинскую помощь на месте, от предложенной госпитализации он отказался. Транспортное средство полностью уничтожено огнём», – сообщил губернатор Белгородской области.

Белгород, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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