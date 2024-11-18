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Понедельник, 18 ноября 2024, 22:21 мск

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Силы ПВО перехватили над Брянской областью четыре беспилотника

Сегодня вечером над территорией Брянской области перехвачено в общей сложности четыре украинских беспилотника. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», – уточнил губернатор в своем телеграм-канале.

Вместе с тем, как следует из сообщения министерства обороны, в период с 19:10 по 19:25 еще два беспилотника были обезврежены над территорией Белгородской области.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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