Силы ПВО перехватили над Брянской областью четыре беспилотника

Сегодня вечером над территорией Брянской области перехвачено в общей сложности четыре украинских беспилотника. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», – уточнил губернатор в своем телеграм-канале.

Вместе с тем, как следует из сообщения министерства обороны, в период с 19:10 по 19:25 еще два беспилотника были обезврежены над территорией Белгородской области.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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