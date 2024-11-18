российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 18 ноября 2024, 22:21 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Над Брянской областью за полчаса уничтожено восемь украинских беспилотников

Сегодня с 19:40 до 20:10 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории России.

Как сообщает министерство обороны РФ, дежурными средствами ПВО восемь украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Брянской области и один – над территорией Курской.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз уточнил, что в результате атаки пострадавших и разрушений нет. «Работают оперативные и экстренные службы», – отметил глава региона в своем телеграм-канале.

Брянск, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Украина

Силы ПВО перехватили над Брянской областью четыре беспилотника / Задержка почти 9 месяцев: Боррель всё-таки выполнил свое обещание поставить Киеву миллион снарядов / Запад делает ставку на войну – заявление МИД России / Лондон не разрешал Киеву бить по России ракетами Storm Shadow – британские СМИ / ВСУ снова нанесли удар по пассажирскому автобусу в Белгородской области / Президент Польши сомневается, что Киев сможет нанести удары по Москве и Санкт-Петербургу / Администрация Байдена пытается сорвать мирное урегулирование конфликта на Украине / Вашингтон отыгрывает назад? В Белом доме официально не подтвердили разрешение Киеву на удары вглубь России

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Центр России, Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия, Украина,