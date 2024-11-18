Над Брянской областью за полчаса уничтожено восемь украинских беспилотников

Сегодня с 19:40 до 20:10 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории России.

Как сообщает министерство обороны РФ, дежурными средствами ПВО восемь украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Брянской области и один – над территорией Курской.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз уточнил, что в результате атаки пострадавших и разрушений нет. «Работают оперативные и экстренные службы», – отметил глава региона в своем телеграм-канале.

Брянск, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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