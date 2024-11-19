В Пензе подростки подожгли вышки сотовой связи

В Пензе задержали подростков, которых подозревают в поджоге вышек сотовой связи. Об этом сообщает телеграм-канал «Baza».
Возгорание произошло на базовых станциях операторов связи в Ленинском и Октябрьском районах Пензы 7 и 9 ноября. Огнем были повреждены оптические кабели и часть оборудования.
Оперативники вычислили двоих подозреваемых, ими оказались студент и школьник. Подростки действовали по указанию кураторов, которые обещали заплатить за поджоги 20 тысяч рублей.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело о теракте, юношам грозит до 20 лет лишения свободы.
Пенза, Зоя Осколкова
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