Россиян предупредили о мошенничестве с Telegram Premium

Мошенники используют подписку Telegram Premium как предлог для взлома аккаунта, предупредил заслуженный юрист России Иван Соловьев. Потом злоумышленники могут выманивать деньги или переключаться на обычный вариант обмана.

Активные пользователи мессенджера могут получить сообщение о premium-подписке в подарок. Ссылка в сообщении похожа на настоящую, но является уловкой для взлома аккаунта граждан на «Госуслугах». Это может привести к прямой краже денег или личных данных.

Также мошенники захватывают аккаунт жертвы в Telegram и от ее имени рассылают просьбы о переводе денег на сгенерированную ими банковскую карту. Или могут вернуться к «традиционной» схеме и звонкам от имени лжесотрудников МВД и предложить гражданам «спасти» деньги. В этом случае они стараются уговорить человека перевести деньги на «запасные» счета и даже продать жилье.

«Будьте бдительны, не поленитесь, позвоните по обычному телефону щедрому дарителю. Если он не указан в качестве отправителя подарка, то это мошенничество», – сказал эксперт агентству «Прайм».

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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