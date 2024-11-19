В России начали серийно производить мобильные убежища, защищающие от ядерного излучения и радиации

В России в Дзержинске начато серийное производство инновационных мобильных убежищ модульного типа «КУБ-М». Они могут использоваться для защиты людей от различных угроз, включая световое излучение ядерного взрыва и радиоактивное загрязнение местности.

Разработка данного убежища велась во ВНИИ ГОЧС.

В исследовательском институте отмечают, что начало серийного производства модульного убежища представляет собой важный шаг к повышению безопасности граждан, и что подобные разработки лягут в основу создания новых эффективных систем защиты населения.

В базовой комплектации «КУБ-М» – два модуля: помещения для укрываемых на 54 человека и технический блок. Увеличить вместимость убежища позволяет установка дополнительных модулей. При необходимости «КУБ-М» можно перевезти автомобильным или железнодорожным транспортном на новое место и подключить к уже имеющимся инженерным сетям.

При этом транспортировка и установка «КУБ-М» более чем вдвое дешевле строительства стационарного убежища, а срок его изготовления и монтажа не превышает трех месяцев. Эти и другие особенности изделия могут значительно снизить финансовые издержки от возведения и эксплуатации стационарных защитных сооружений ГО.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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