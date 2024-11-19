Россия нашла на Украине 40 жителей Курской области

России стало известно о местонахождении 40 жителей Курской области, которых боевики вывезли на украинскую территорию, сообщила российский омбудсмен Татьяна Москалькова. Всего получено более 40 тыс. обращений о пропавших без вести людях в зоне СВО.

«Сегодня мы обнаружили 40 мирных гражданских лиц в Сумах. С каждой семьей мы стараемся работать во взаимодействии с Минобороны, взяли психологов, чтобы уметь разговаривать с этими семьями», – приводит слова Москальковой «Интерфакс».

Омбудсмен поддерживает контакт с украинским коллегой и разработала свою схему решения вопроса о возвращении граждан в Россию.

«У меня отработана система. Мы связываемся с Международным Комитетом Красного Креста, обмениваемся списками, с одной стороны, без вести пропавших, с другой стороны, пленными. Из числа пленных удается вычленить некоторых людей, что они живы и находятся в плену», – пояснила Москалькова.

11 ноября Россия нашла первую группу россиян, похищенных из Курской области – 13 человек. Позже Москалькова уточнила, что переговоры ведутся в отношении 23 человек.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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