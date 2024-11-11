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Понедельник, 11 ноября 2024, 16:08 мск

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В Сумской области нашли 13 похищенных курян

Омбудсмен РФ Татьяна Москалькова. Фото: пресс-служба Кремля

Российская сторона ведет переговоры с Киевом о возвращении 13 похищенных жителей Курской области. Россиян нашли в Сумской области, рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Омбудсмен добивается, чтобы вывезенным с российской территории мирным жителям Курской области обеспечили питание и безопасность. И старается договориться о скорейшем возвращении россиян на Родину.

«У нас есть достоверные сведения о 13 граждан РФ, которые перемещены в Сумскую область Украины. Сегодня мы ведем переговоры с украинской стороной о возможном возвращении их в Россию», – приводит слова омбудсмена ТАСС.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза ООН по Украине сообщил, что украинские боевики и иностранные наемники похищают и насильно увозят из России жителей Курской области.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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