Небензя: наемники похищают и насилуют мирных жителей Курской области

Иностранные наемники участвуют в похищениях и насилии над мирными жителями в Курской области, сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя. Он напомнил западными коллегам, что любые иностранцы, воюющие в рядах ВСУ, являются законными целями для российских военных.

«Мы изначально предупреждали: те, кто приезжает помогать клике Зеленского удерживать на плаву её военный потенциал или воюет в её рядах, становятся нашей законной целью. И то, что гибнет всё больше граждан западных государств, подтверждает, что Запад «по уши» завяз в украинском конфликте. Есть задокументированные данные и о сексуальном насилии со стороны наёмников и украинских радикалов в отношении мирных жителей», – сказал Небензя на заседании Совбеза ООН по Украине.

Он заявил, что украинские боевики развязали против мирных жителей Курской области «самый настоящий террор».

«Украинские боевики похищают не успевших эвакуироваться мирных жителей, сейчас составляются списки таких лиц. А попавшие в плен украинские солдаты признавались в том, что командование приказывало им расстреливать гражданских лиц в Курской области, если те оказывают сопротивление», – добавил дипломат.

Следственный комитет возбудил уголовные дела о преступлениях ВСУ в Курской области. В числе обвинений похищения, покушения на убийство, мародерство, применение насилия и покушение на жизнь представителей власти.

Нью-Йорк, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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