Следственный комитет возбудил уголовное дело о преступлениях ВСУ в Курской области

В России возбуждено уголовное дело в отношении украинских военнослужащих 61-й отдельной механизированной бригады ВСУ Виталия Панченко и Ивана Дмитракова, подозреваемых в совершении ряда преступлений на территории Курской области.

Речь идет о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 и п.п. «а», «б», «е», «ж» и «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ), совершении террористического акта (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ), посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ), применении насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей (ч. 2 ст. 318 УК РФ), незаконном пересечении Госграницы РФ (ч. 3 ст. 322 УК РФ) и совершении рядя иных преступлений. Кроме того, Панченко также подозревается в похищении человека (пп. «а» и «в» ч. 3 ст. 126 УК РФ) и мародерстве (пп. «а», «б» и «в» ч. 4 ст. 356.1 УК РФ).

По данным СК, 7 августа текущего года Панченко и Дмитраков, действуя в составе ВФУ, вооруженные автоматическим стрелковым и крупнокалиберным огнестрельным оружием, с использованием взрывных устройств, а также военной техники, незаконно пересекли госграницу РФ. «Находясь на территории нашей страны, в целях устрашения населения, причинения значительного имущественного ущерба и дестабилизации деятельности органов государственной власти, указанные лица неоднократно открывали огонь на поражение, как по российским военнослужащим, так и по мирному населению», – уточнили в Следкоме.

Кроме того, по данным СК, Панченко, действуя совместно с другими украинскими военнослужащими, применяя физическую силу и угрожая оружием, поместил трех граждан РФ против их воли в кузов грузового автомобиля, после чего они были вывезены на территорию Украины. Повторно нарушив госграницу, Панченко, наряду с другими военнослужащими Украины, действуя из корыстной заинтересованности, не вызванной необходимостью, безвозмездно изъял продукты питания из продовольственного магазина в городе Судже Курской области.

В ходе боев с вооруженными формированиями Украины, вторгшимися на приграничную территорию Курской области, Панченко и Дмитраков были взяты в плен, а в последующем переданы следственным органам.

В настоящее время в отношении указанных лиц выполняются следственные и процессуальные действия, уточнили в СК.

Курск, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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