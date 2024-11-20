В Башкирии восемь человек погибли и пострадали в ДТП

Один человек погиб, семь пострадали в аварии с участием трех автомобилей в Башкортостане. Среди пострадавших 16-летний подросток и годовалая девочка.

ДТП случилось утром на трассе Белебей-Бакалы в районе деревни Воздвиженка. По данным ГАИ республики, ВАЗ-2112 выехал на встречную полосу и лоб-в-лоб врезался в ВАЗ-21099. От удара ВАЗ-2112 отбросило на Hyundai Kona.

«Водитель ВАЗ-2112 скончался на месте происшествия, четверо его пассажиров, среди которых годовалый ребенок, госпитализированы. Водитель ВАЗ-21099 и его двое пассажиров также доставлены в больницу», – рассказали в инспекции.

Сотрудники ГАИ выясняют причины и обстоятельства аварии. Прокуратура начала собственную проверку.

В Якутии пьяный водитель выехал на встречную полосу и врезался в «Газель», перевозившую группу школьников.

Воздвиженка, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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