В Красноярском крае произошло второе массовое отравление

В Красноярском крае еще в одной школе произошла вспышка кишечной инфекции. С соответствующими симптомами в больницы обратились 20 жителей Канска.

«Прокуратура организовала проверку в связи с заболеванием кишечной инфекцией учеников школы №15 в Канске… Следственный орган возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Уточняется, что помощь медиков понадобилась 18 школьникам и двум взрослым – учителю и техническому работнику. Десять детей госпитализированы.

Ранее массовое отравление произошло в школе в Красноярске. В больницы с признаками кишечной инфекции обратились 23 ученика. По факту отравления детей возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).

Красноярск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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