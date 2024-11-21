Школу Канска перевели на дистант из-за массового отравления

Число госпитализированных с симптомами отравления в Канске Красноярского края увеличилось до 30 человек. Всех школьников перевели на дистанционное обучение.

Управлением Роспотребнадзора по региону сообщило, что в стационаре находятся 19 детей, учитель и технический работник. Специалисты устанавливают причины вспышки острой кишечной инфекции и изучают пробы готовой продукции, смывы с предметов в столовой и обследуют сотрудников, готовивших еду и стоявших на раздаче.

«Школа с завтрашнего дня переведена на дистанционный формат обучения», – говорится в сообщении ведомства.

В Следственном комитете уточнили, что число пострадавшим, которым потребовалось лечение в стационаре, выросло до 30 человек. Уголовное дело возбудили по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Глава ведомства затребовал доклад о ходе расследования.

Как сообщал «Новый День», накануне 20 человек обратились за медицинской помощью после обеда в школьной столовой.

Канск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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