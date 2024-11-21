В Горловке 12 человек пострадали во время обстрела

Украинские боевики ранили 12 мирных граждан во время обстрела Горловки в Донецкой Народной Республике. Среди пострадавших глава Никитовского района города Ирина Джеломанова.

«ВФУ обстреляли центр Горловки. 12 мирных жителей ранены, в том числе глава Никитовского района Ирина Джеломанова. Медики оказывают пострадавшим необходимую помощь», – сообщил глава городского округа Иван Приходько.

Он подчеркнул, что ВСУ обстреливают гражданскую инфраструктуру и бьют по объектам, которые не имеют военной ценности. От действий боевиков страдает только мирное население.

«Десятки тысяч жителей Горловки остаются без электричества и тепла. Продолжаем делать все необходимое для возвращения в город света, тепла и воды», – добавил мэр.

Накануне жительница Горловки погибла во время обстрела со стороны украинских боевиков.

Горловка, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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