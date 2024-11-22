Свыше 230 тысяч жителей центра России остались без света из-за непогоды

Сильный ветер и дождь, переходящий в снег, стали причиной многочисленных аварий на линиях электроснабжения. В результате без света остались более 230 тысяч жителей Центрального федерального округа.

Как сообщили в «Россети Центр», непогода нарушила энергоснабжение более чем четырех тысяч поселков, в которых проживают свыше 230 тысячи человек.

Мокрый снег налипал на линии электропередачи, при этом скорость порывов ветра достигала 22-27 метров в секунду. Это стало причиной повреждений энергооборудования. Больше других пострадали Тульская, Рязанская, Курская и Воронежская области.

В настоящее время в ликвидации последствий стихии задействованы 593 аварийно-восстановительные бригады, 1313 специалистов и 606 единиц техники. Ремонтные работы будут проводиться круглосуточно, подчеркнули в компании.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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