С начала недели 59 человек погибли на пожарах

В России 59 человек погибли при пожарах за неполную неделю, следует из данных МЧС России. Пострадали от огня более 380 человек.

«С начала недели на пожарах погибли 59 человек, среди них три ребенка. Пострадали 383 человека, спасены 324 человека», – говорится в сообщении министерства.

Пожарные успешно потушили более 2100 пожаров. В 66% случаев причиной возгорания были нарушения при использовании печей и электроприборов.

В брянском поселке Борщово в результате пожара в частном доме погибла женщина и два маленьких ребенка. Бабушка малышей с ожогами попала в больницу.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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