российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 22 ноября 2024, 16:10 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Три человека погибли в ДТП с маршруткой в Иркутской области

Фото: ГАИ Иркутской области

Три человека погибли, два пострадали при столкновении маршрутки и внедорожника в Иркутской области. Mitsubishi ASX вылетел на встречную полосу и врезался в микроавтобус, сообщила областная Госавтоинспекция.

Авария произошла на 101-м км автодороги Иркутск-Жигалово. В результате столкновения автомобилей погибли водитель и пассажир кроссовера, один пассажир маршрутки. Водитель и еще один пассажир микроавтобуса с травмами попали в больницу.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, по ст. 238 УК РФ. Специалисты выясняют причины и обстоятельства аварии. Прокуратура начал собственную проверку.

В Ленинградской области маршрутный автобус вылетел с дороги и опрокинулся.

Иркутск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках / Метки

Сибирь, Россия, Скандалы и происшествия, Транспорт, Автокатастрофа,