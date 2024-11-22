Три человека погибли в ДТП с маршруткой в Иркутской области

Три человека погибли, два пострадали при столкновении маршрутки и внедорожника в Иркутской области. Mitsubishi ASX вылетел на встречную полосу и врезался в микроавтобус, сообщила областная Госавтоинспекция.

Авария произошла на 101-м км автодороги Иркутск-Жигалово. В результате столкновения автомобилей погибли водитель и пассажир кроссовера, один пассажир маршрутки. Водитель и еще один пассажир микроавтобуса с травмами попали в больницу.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, по ст. 238 УК РФ. Специалисты выясняют причины и обстоятельства аварии. Прокуратура начал собственную проверку.

В Ленинградской области маршрутный автобус вылетел с дороги и опрокинулся.

Иркутск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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