В Калуге после налета дронов возник пожар на предприятии

Минувшей ночью система противовоздушной обороны перехватила 23 украинских дрона на территории четырех регионов России. По предварительным данным, пострадавших нет. В Калуге в результате падения обломков произошел пожар на промышленном предприятии.

«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории РФ дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 23 украинских БПЛА самолетного типа», – сообщили в Минобороны.

Восемь дронов уничтожены в Калужской области, семь – над территорией Курской области, пять – над Брянской областью и три – над Белгородской.

Из восьми сбитых беспилотников, три перехвачены на окраине Калуги, уточнил губернатор Владислав Шапша. «На месте падения обломков БПЛА на территории промышленного предприятия возникло возгорание. По предварительной информации пострадавших нет», – сообщил глава региона. Пожар оперативно ликвидировали.

Губернатор Курской области Алексей Смирнов отметил, что помимо дронов средства ПВО сбили еще семь ракет. На месте работают оперативные службы.

Калуга, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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