Число госпитализированных с отравлением в Канске выросло до 42 человек

Число попавших в стационар после отравления детей увеличилось до 37 человек, взрослых – до пяти человек, сообщили в прокуратуре Красноярского края. Общее количество ощутивших недомогание после обеда в школьной столовой в Канске составило 57 человек.

«В Канске 37 детей госпитализировано, 15 лечатся амбулаторно. Также госпитализировано пять взрослых», – сказала старший помощник прокурора края по взаимодействию со СМИ Олеся Климова в беседе с ТАСС.

20 ноября ученики и работники одной из школ Канска обратились за медицинской помощью из-за симптомов отравления. Позже в стационаре оказались 30 человек. Школу перевели на дистанционный формат работы. Следственный комитет проводит расследование по факту оказания некачественных услуг.

Канск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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