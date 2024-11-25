В Петербурге поймали работавших на Киев мошенников

Полиция задержала пятерых петербуржцев, помогавших работающим на украинских кураторов мошенникам. Всем фигурантам от 19 до 25 лет, рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Житель северной столицы по заданию из чата теневого сегмента Интернета собрал своих знакомых в группу техподдержки. Почти год они работали на мошеннические колл-центры, помогая подменять номера. А также помогали обналичивать украденные со счетов россиян деньги через дроп-карты или выводить их через криптовалютные биржи.

Ради конспирации организатор группы регулярно менял адреса офисов, каждый день менял сим-карты в слотах сим-банков. Установлены четыре эпизода противоправной деятельности на территории Санкт-Петербурга и более 100 – в разных регионах РФ.

«Возбуждены уголовные дела по ст. 159 УК РФ. Двое фигурантов заключены под стражу. В отношении трех избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий», – говорится в сообщении.

В конце сентября сотрудники ФСБ задержали в Дагестане пятерых членов банды, помогавшей украинским колл-центрам.

Санкт-Петербург, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube