ФСБ задержала помогавшую украинским колл-центрам банду

Сотрудники ФСБ задержали в Дагестане пятерых членов банды, помогавшей украинским колл-центрам. По установленным эпизодам ущерб превысил 100 млн рублей, и ведомство получает все новые сведения, следует из опубликованных данных.

По версии следствия, подозреваемые договаривались о подключении IP-телефонии с многоканальными номерами по поддельным документам. С помощью специального оборудования они обеспечили доступ к системе многоканальной связи гражданам Украины, которые совершали мошеннические звонки россиянам. В разных регионах РФ по фактам мошенничества с использованием средств связи фигурантов возбуждено более 190 уголовных дел.

«Задержаны и заключены под стражу пять членов организованной группы, причастных к созданию и реализации мошеннической схемы по хищению денежных средств граждан России в интересах украинских колл-центров. Предварительный ущерб составляет более 100 млн рублей», – говорится в сообщении ЦОС ФСБ.

Ведомство все еще собирает данные о других эпизодах мошенничества, к которым причастны подозреваемые. Также идет проверка, отправлялись ли деньги от их преступлений на финансирование ВСУ.

В Ростове-на-Дону задержали четырех местных жителей по подозрению в помощи украинским колл-центрам. Фигуранты проходят по 44 уголовным делам.

Махачкала, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube