В Ростове-на-Дону нашли пособников украинских колл-центров

Сотрудники ФСБ задержали четырех жителей Ростова-на-Дону по подозрению в помощи украинским колл-центрам. Подозреваемые проходят по 44 уголовным делам, следует из данных ведомства.

По данным ФСБ, ростовчане помогали работе мошеннических кол-центров с Украины. Они поддерживали базу телефонных номеров, с которых в мае-июне 2024 года совершено более 400 тыс. звонков.

«Жители Ростова-на-Дону обеспечивали работу сим-банков, используемых украинскими кол-центрами для мошеннических звонков гражданам РФ. Изъято восемь сим-банков, свыше 12 тыс. sim-карт различных сотовых операторов», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

В разных регионах России возбуждено 44 уголовных дела о мошенничестве (ст. 159 УК РФ), к которым могут бытьпричастны подозреваемые. Общий ущерб составил 25 млн рублей. К этой статье могут добавить еще одну – организация преступного сообщества (ст. 210 УК РФ). Следователи готовят материалы для ареста подозреваемых.

В Уфе полиция задержала студента местного колледжа, помогавшего украинским колл-центрам. Он искал людей, готовых за небольшой процент предоставить в пользование свои банковские счета, через которые впоследствии перечислялись похищенные мошенниками сбережения граждан».

Ростов-на-Дону, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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