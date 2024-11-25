Под Новосибирском охотник застрелил женщину

Житель Новосибирской области застрелил женщину во время охоты. Ему грозит лишение свободы на срок до двух лет, пояснили в прокуратуре региона.

ЧП случилось 23 ноября в двух километрах от города Барабинск. 29-летний обвиняемый рассказал, что выехал в лес на охоту. За одним из кустов он заметил движение и выстрелил, якобы целясь в зверя. Но за кустом находились люди.

«В результате полученного ранения 44-летняя потерпевшая скончалась в медицинском учреждении. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Ход расследования уголовного дела на контроле в прокуратуре», – сообщили в ведомстве.

Санкция УК РФ предусматривает за это преступление исправительные или принудительные работы сроком до двух лет, ограничение или лишение свободы на тот же срок.

В Свердловской области 42-летний охотник застрелил 18-летнюю девушку, приняв ее за косулю.

Барабинск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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