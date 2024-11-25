Число пострадавших в ДТП с автобусом под Петербургом выросло до 13 человек

Число пострадавших в аварии с автобусом в Ленинградской области увеличилось до 13 человек. Одной из них придется ампутировать ногу, пишет портал 78.ru со ссылкой на источник.

Среди пострадавших в аварии пятеро детей и беременная женщина. Будущая мама ждет очереди на МРТ. Один пассажир получил серьезные травмы, врачи планируют ампутировать ему ногу.

Двух пассажиров с травмами отправили в Ломоносовскую межрайонную больницу, остальных – в городскую больницу имени Костюшко. В администрации района сообщили, что все пациенты в стабильном состоянии.

Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).

Ранее утром автобус с пассажирами двигался по 181-му маршруту и на полной скорости врезался в фуру на автодороге Стрельна-Пески-Яльгелево. Грузовик стоял на обочине, ожидая очереди на разгрузку. Первоначально сообщалось об 11 пострадавших.

Санкт-Петербург, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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