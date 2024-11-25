Один шебекинец убит, второй ранен при атаке дрона ВСУ

Украинский беспилотник сбросил бомбу в городе Шебекино в Белгородской области. Взрывом один мирный житель убит, один ранен.

Город Шебекино подвергся обстрелу с украинской стороны и был атакован БПЛА, сбросившим взрывное устройство.

«Мирный житель от полученных ран скончался на месте до приезда медиков. Ещё один мужчина получил осколочное ранение плеча. Вся необходимая помощь оказывается», – сообщил губернатор Белгородской области в своем телеграм-канале.

Взрывом выбило стекла в трёх многоквартирных домах, осколками посекло два автомобиля и фасад социального объекта. ВСУ также атаковали с помощью дрона село Муром: повреждены остекление и фасад социального объекта.

Шебекино, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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