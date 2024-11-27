Над Черным морем и Крымом уничтожено 25 украинских беспилотников

Министерство обороны России сообщило об отражении массированной атаки украинских беспилотных летательных аппаратов. По данным ведомства с 08:30 до 10:30 над акваторией Черного моря и территорией Республики Крым было сбито в общей сложности 25 БПЛА.

Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, в этот период во время воздушной тревоги, предположительно, были также сбиты 2 ракеты над акваторией в районе Северной стороны. Вместе с тем уничтожены беспилотники над акваторией Черного моря в районе Орловки и еще один в районе Парка Победы.

При этом глава региона подчеркнул, что все пять БПЛА вблизи Севастополя были сбиты именно над акваторией Черного моря.

Севастополь, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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