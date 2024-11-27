Балицкий сообщил о перебоях со светом по всему Запорожью

Обстрел ВСУ привел к перебоям с электроснабжением по всей Запорожской области, сообщил глава региона Евгений Балицкий.

«Произошло повреждение на линии электропередачи, что стало причиной отключения электроснабжения по всему региону. Социально значимые объекты подключены к резервным источникам питания», – написал губернатор в своем блоге.

Ремонтники уже выехали к местам повреждения ЛЭП. Балицкий заверил, что ремонтные работы завершатся в самое ближайшее время и электроснабжение восстановят в полном объёме.

Ранее более 40 тыс. жителей Запорожской области остались без света из-за атаки украинских дронов на электроподстанцию в поселке Михайловка.

Мелитополь, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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