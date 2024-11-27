Система ПВО за ночь перехватила 22 дрона над шестью регионами России

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны сбили 22 украинских беспилотника над территорией шести регионов России. Об этом сообщает Минобороны РФ. По данным местных властей, пострадавших нет.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата: 10 БПЛА – над территорией Ростовской области, семь – над территорией Белгородской, два – над территорией Воронежской и по одному – над территориями Курской, Брянской и Смоленской областей», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Как сообщают губернаторы атакованных регионов, пострадавших в результате ночного налета нет. Оперативные службы работают на месте.

В Белгородской области в городе Строитель обломки дрона пробили кровлю дома, возник пожар, который был оперативно ликвидирован.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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