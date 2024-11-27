Аварийное отключение света в Запорожье затронуло Херсонскую область

Аварийное отключение электроэнергии в Запорожской области затронуло и соседнюю Херсонскую, сообщил сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Всего без света остались 140 тысяч человек.

«Отключение на линии электропередачи Джанкой-Мелитополь затронуло жителей Херсонской области. Массовые перебои с электроснабжением в 172 населённых пунктах Херсонщины», – написал Рогов в блоге.

Он добавил, что ремонтники возобновили подачу электроэнергии в Геническом и Новотроицком округах. Но порядка 140 тыс. человек в 69 населённых пунктах остаются без электроснабжения.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о перебоях с электроснабжением по всему региону из-за повреждения ЛЭП во время обстрела.

Мелитополь, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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