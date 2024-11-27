Жительница Омска украла товары на 1,6 млн рублей из-за сбоя на маркетплейсе

Жительница Омска воспользовалась технической ошибкой в своем аккаунте на маркетплейсе и заказала товаров на 1,6 млн рублей, не заплатив за них. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Как сообщили в региональном управлении МВД, 32-летняя женщина заказала товар на торговой площадке и получила его в пункте выдачи. При этом деньги с ее счета не списались. Мошенница решила не сообщать о сбое, а воспользовалась им и продолжила оформлять заказы.

«Таким образом за два дня она совершила покупки на общую сумму 1 676 182 рубля. В списке числилось 735 наименований: от канцелярских принадлежностей, детских вещей, посуды и мягких игрушек – до ювелирных украшений, бытовой техники и предметов мебели. Часть вещей фигурантка еще даже не успела распаковать», – сообщили в полиции.

Более того, женщина заказала еще 580 товаров на сумму более 14 млн рублей, но не успела их забрать, так как служба безопасности маркетплейса выявила сбой и заблокировала выдачу.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество и покушение на мошенничество в особо крупном размере).

Ранее похожая история произошла в Красноярском крае. 23-летняя жительница также воспользовалась техническим сбоем в приложении маркетплейса и заказала бесплатных товаров на 1,2 млн рублей.

Омск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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