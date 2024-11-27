Дрон ВСУ убил запорожца за рулем автомобиля

Украинский беспилотник атаковал грузовой автомобиль на дороге около Токмака в Запорожской области. Водитель не выжил из-за полученных при взрыве травм.
Боевики с помощью дрона ударили по гражданскому автомобилю на дороге между населенными пунктами Октябрьское и Чистополье.
«Нацисты нанесли удар FPV-дроном по «Газели» местного жителя. Водитель погиб на месте», – написал сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в телеграм-канале.
Накануне четыре человека погибли, семь пострадали при попадании мины в рейсовый автобус в Новой Каховке.
Токмак, Наталья Рязанова
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