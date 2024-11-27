Петербуржец попался на легализации 21 000 мигрантов

Житель Санкт-Петербурга организовал канал незаконной легализации мигрантов, через который прошли более 21 тыс. человек. Подозреваемый задержан, полиция и следователи ищут его подельников.

По версии следствия, не позднее 30 августа 2023 года подозреваемый нашел неработающую компанию и от ее имени оформлял патент для иностранцев. Он же вместе с подельниками за плату фиктивно ставили мигрантов на миграционный учёт.

«Таким образом оформлены документы более 21 тысяче мигрантов. Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч.2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции группой лиц). Подозреваемый задержан», – рассказали в главке Следственного комитета по Санкт-Петербургу.

Следователи подготовили ходатайство об аресте подозреваемого и выйдут в суд после предъявления обвинения. Следователи выясняют имена соучастников.

В середине ноября Госдума одобрила во втором и третьем чтениях повышение штрафов за изготовление или оборот поддельных документов в целях организации незаконной миграции.

Санкт-Петербург, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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