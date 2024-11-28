В ДНР задержан местный житель за поджоги вышек связи

Сотрудники полиции и ФСБ нашли и задержали жителя Донецкой Народной Республики за поджоги объектов связи. Молодой человек признался, что действовал по указанию кураторов с Украины, сообщили в МВД республики.

Житель Снежного признался, что летом 2024 года получил задание от украинских спецслужб и координаты вышки сотовой связи. Он переписывался с куратором с помощью мессенджера. На территории Снежного он совершил три поджога, о чем рассказал на камеру, и отправил подтверждающее видео кураторам. У парня изъяли видеозаписи того, как он обливал железные шкафы с оборудованием горючей жидкостью и поджигал.

«Проверяется информация о причастности злоумышленника к поджогу релейного шкафа на железной дороге в Московской области. После проведения дополнительного комплекса оперативно-разыскных мероприятий, действиям задержанного будет дана процессуальная оценка», – рассказали в МВД.

В Пензе задержали подростков за поджоги вышек сотовой связи по указанию кураторов, обещавших оплату.

Снежный, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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