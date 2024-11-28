Два белгородца ранены во время атаки украинских дронов

ВСУ атаковали с помощью беспилотников сразу три населенных пункта в Белгородской области. Два жителя села Устинка ранены в результате взрывов.

В селе Устинка Белгородского района FPV-дрон атаковал движущийся легковой автомобиль. В салоне находились два человека, оба попали в больницу.

«В результате детонации пострадали двое мужчин: у одного минно-взрывная травма и ранение спины, у второго – баротравма», – сообщила пресс-служба губернатора Белгородской области.

Также под удар БПЛА попали село Грузское Борисовского района, село Графовка в Краснояружском районе. Пострадавших нет, но повреждены жилые дома и автомобили.

Белгород, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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