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Пятница, 29 ноября 2024, 10:26 мск

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Под Энергодаром нашли тайник диверсанта

Фото: t.me/vrogov

Силовики нашли тайник с беспилотником и взрывчаткой в пригороде Энергодара. Сопредседатель Коорсовета по интеграции новых регионов Владимир Рогов допустил, что оборудование предназначалось для новых провокаций в отношении Запорожской АЭС.

Во время очередного рейда по заброшенным домовладениям в ближайшем пригороде Энергодара силовики нашли необычный тайник. В схроне лежал FPV-дрон и набор для изготовления взрывчатки.

«Предметы из тайника могли предназначаться для подготовки провокаций на Запорожской АЭС или же иных объектах критической инфраструктуры», – написал Рогов в своем блоге.

Украинские боевики вновь активизировали атаки на Запорожскую АЭС и Энергодар. За два дня они семь раз применили артиллерию и три раза – беспилотники.

Энергодар, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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