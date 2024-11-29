Под Энергодаром нашли тайник диверсанта

Силовики нашли тайник с беспилотником и взрывчаткой в пригороде Энергодара. Сопредседатель Коорсовета по интеграции новых регионов Владимир Рогов допустил, что оборудование предназначалось для новых провокаций в отношении Запорожской АЭС.

Во время очередного рейда по заброшенным домовладениям в ближайшем пригороде Энергодара силовики нашли необычный тайник. В схроне лежал FPV-дрон и набор для изготовления взрывчатки.

«Предметы из тайника могли предназначаться для подготовки провокаций на Запорожской АЭС или же иных объектах критической инфраструктуры», – написал Рогов в своем блоге.

Украинские боевики вновь активизировали атаки на Запорожскую АЭС и Энергодар. За два дня они семь раз применили артиллерию и три раза – беспилотники.

Энергодар, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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