МО РФ раскрыло подробности атак ВСУ на Запорожскую АЭС

Украинские боевики несколько раз атаковали Запорожскую АЭС с помощью дронов и артиллерии. Средства ПВО сбили беспилотники, повреждений станции не допущено.

По данным Минобороны России, ВСУ атаковали станцию БПЛА коптерного типа и нанесли два удара из ствольной артиллерии по территории ЗАЭС и Энергодару. Система ПВО и средства РЭБ нейтрализовали воздушные цели.

«В результате провокации пострадавших и повреждений нет. Персонал Запорожской АЭС продолжает работу в штатном режиме, радиационная обстановка вблизи атомной станции в норме», – говорится в сообщении.

Накануне ВСУ произвели пять обстрелов и трижды атаковали с помощью дронов Энергодар и ЗАЭС.

Энергодар, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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