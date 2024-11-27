российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 27 ноября 2024, 14:25 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

МО РФ раскрыло подробности атак ВСУ на Запорожскую АЭС

Фото: сайт Запорожской АЭС

Украинские боевики несколько раз атаковали Запорожскую АЭС с помощью дронов и артиллерии. Средства ПВО сбили беспилотники, повреждений станции не допущено.

По данным Минобороны России, ВСУ атаковали станцию БПЛА коптерного типа и нанесли два удара из ствольной артиллерии по территории ЗАЭС и Энергодару. Система ПВО и средства РЭБ нейтрализовали воздушные цели.

«В результате провокации пострадавших и повреждений нет. Персонал Запорожской АЭС продолжает работу в штатном режиме, радиационная обстановка вблизи атомной станции в норме», – говорится в сообщении.

Накануне ВСУ произвели пять обстрелов и трижды атаковали с помощью дронов Энергодар и ЗАЭС.

Энергодар, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках / Метки

Запорожье, Конфликт на Украине, Россия, Донбасс vs Киев,