СКР расследует массовое отравление в ресторане «Токио Сити» в Петербурге

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту массового отравления посетителей ресторана «Токио Сити» в Петербурге. Роспотребнадзор подтвердил 23 случая кишечной инфекции. У некоторых нашли сальмонеллёз.

Люди заразились в ночь на 25 ноября, но заболевание протекало с разной скоростью. В первых же день к медикам обратились восемь человек с симптомами отравления. На 28 ноября число заболевших выросло до 23 человек.

«Госпитализирован 21 человек, у 12 заболевших в биологическом материале выявлена Salmonella. Ситуация находится на контроле», – сообщили в управлении Роспотребнадзора по Петербургу.

Следственный комитет выяснил, что сотрудники ресторана на проспекте Сизова в Приморском районе города нарушили санитарно- эпидемиологические нормы. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч.1 ст. 238 УК РФ). Председатель СКР поручил доложить ему о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

В социальном центре на Алтае произошла вспышка кишечной инфекции. Три человека погибли, еще 18 госпитализированы.

Санкт-Петербург, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube